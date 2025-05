Grottaglie, rimossi oltre 4 quintali di rifiuti alla Lama dei Pensieri

Retake Day 2025: intervento di rigenerazione urbana a tutela della Gravina di San Biagio, tra natura e impegno civico

Ha riscosso grande partecipazione il Retake Day 2025, che ha visto i volontari impegnati in un’importante operazione di recupero ambientale presso la Lama dei Pensieri, un’area di notevole pregio naturalistico e paesaggistico nel territorio di Grottaglie. L’iniziativa si inserisce nel percorso già avviato a settembre scorso con una precedente azione di rigenerazione urbana nella stessa zona.

Il nuovo intervento ha avuto l’obiettivo di contrastare il degrado e riaffermare il valore del patrimonio ecologico rappresentato dalla Gravina di San Biagio, contesto che ospita numerose specie vegetali ed è meta di residenti, escursionisti e visitatori attratti dal paesaggio e dalle tradizioni locali.

I numeri parlano di un’azione efficace: sono state raccolte oltre 430 bottiglie di vetro, circa 85 chilogrammi di plastica e più di quattro quintali di rifiuti indifferenziati. Risultati che restituiscono decoro e fruibilità a uno dei luoghi simbolo della città.

Alla giornata hanno preso parte numerosi volontari, in collaborazione con l’associazione Grott’Art, che ha curato una passeggiata culturale guidata da Maria De Marco, la quale ha sottolineato il valore educativo dell’iniziativa: “Se non conosciamo un luogo, non impariamo a prendercene cura né a proteggerlo”.

Coinvolte anche le realtà associative locali come ASD AVIS Grottaglie e Grottaglie Bike, con il supporto logistico fornito da AVR SpA, che ha gestito le operazioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Al termine, un momento conviviale offerto da Vito D’Amicis ha rafforzato lo spirito di comunità tra i partecipanti.

“Un luogo come la Gravina di San Biagio non è solo un patrimonio naturalistico e storico, ma anche un’opportunità per riconnetterci con il territorio e con la nostra identità. Per chi non l’avesse ancora visitata, è un invito: andateci. Scopritela. Perché ogni visita è un gesto di cura”, ha affermato Carmen Fasano, responsabile di Retake Grottaglie.

Con questa nuova iniziativa, il movimento Retake rinnova il proprio impegno nella cura dei beni comuni, dimostrando che la collaborazione tra cittadini, associazioni e operatori locali può generare cambiamenti concreti verso città più sostenibili e inclusive.

