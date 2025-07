Grottaglie, primo Festival della Ceramica: arte, musica e laboratori

Il prossimo 8 e 9 agosto, Grottaglie si trasformerà in un autentico laboratorio a cielo aperto in occasione della prima edizione del Festival della Ceramica, manifestazione ideata e organizzata dall’Aps Nura con il patrocinio e il contributo del Comune di Grottaglie tramite l’Assessorato alla Cultura e Turismo.

Due giornate per vivere da vicino l’arte figulina, tradizione millenaria della città, attraverso esposizioni diffuse, musica dal vivo, laboratori per adulti e bambini, dimostrazioni artigianali, degustazioni e performance artistiche nel cuore del Quartiere delle Ceramiche e in altri luoghi simbolici della città.

Il tema scelto per questa prima edizione è “Echi del Passato”, un invito a riscoprire le radici dell’artigianato ceramico grottagliese e a valorizzare la memoria attraverso le mani dei maestri e le nuove generazioni.

“La nostra missione – spiega Sandra Santoro, presidente dell’Aps Nura – è dare nuova vita al patrimonio materiale e immateriale della ceramica grottagliese. Il Festival vuole essere uno spazio condiviso dove la bellezza dell’artigianato incontra l’innovazione, in un’esperienza immersiva aperta a tutti”.

Nel programma sono previsti laboratori didattici hands-on, mostre ispirate al tema, concerti, workshop per bambini, visite guidate e spettacoli tra le antiche fornaci. Particolare attenzione sarà riservata alla solidarietà: le opere donate dai ceramisti, ispirate al tema dell’edizione, saranno messe all’asta il 9 agosto e il ricavato devoluto a un’associazione sociale locale.

“Siamo felici di sostenere un’iniziativa che valorizza la nostra identità e coinvolge tutta la comunità – ha dichiarato il vicesindaco Vincenzo Quaranta – Il Festival della Ceramica è un ponte tra passato e futuro, una celebrazione dell’arte che vive e si trasforma attraverso le mani dei nostri artigiani. È anche un’opportunità per promuovere il territorio e stimolare partecipazione culturale e crescita turistica”.

Il Festival coinvolge Pro Loco, associazioni culturali e sponsor privati, con l’obiettivo di creare un evento autentico e sostenibile. L’invito è a rallentare, respirare la materia, ascoltare le storie di chi ogni giorno trasforma l’argilla in arte.

Per consultare il programma completo e prenotare i laboratori, è possibile visitare il sito ufficiale del Festival della Ceramica e i relativi canali social.

