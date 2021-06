Grottaglie | Paura in città per un incidente, ferite due persone

Sarà tutta da accertare la dinamica dell’incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Grottaglie, in Via Madonna di Pompei all’angolo con Via Socrate. Coinvolte tre auto, stando ad una prima ricostruzione, ancora tutta da accertare pare che una di queste abbia urtato in retromarcia le altre due. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del locale Commissariato e due ambulanze che hanno soccorso i feriti, le cui condizioni non sarebbero gravi.