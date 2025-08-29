29 Agosto 2025

Grottaglie, ospedale San Marco senza Oss: “Pazienti lasciati soli di notte”

Dante Sebastio 29 Agosto 2025
La denuncia di Renato Perrini, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale: “La situazione è grave, ho chiesto audizione urgente”

Grave denuncia sulla situazione dell’ospedale San Marco di Grottaglie. In una nota, Renato Perrini, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, evidenzia che la struttura soffre una pesante carenza di Operatori Socio-Sanitari (Oss) che mette a rischio la sicurezza dei pazienti e la continuità assistenziale.

“È inaccettabile che reparti delicati come Lungodegenza, Geriatria e Riabilitazione restino senza copertura h24. Ho ricevuto segnalazioni circostanziate: i reparti sono costretti a condividere il già ridotto personale, i turni sono garantiti solo fino alle 19:30 e di notte spesso non è presente alcun Oss”, denuncia Perrini.

Il consigliere regionale ha presentato richiesta di audizione urgente in Commissione Sanità, chiamando in causa l’assessore alla Sanità Raffaele Piemontese, il direttore del Dipartimento Salute Vito Montanaro e la Asl Taranto, per chiarire le cause della riduzione di personale e le misure da adottare.

“Questa situazione significa depotenziare il presidio, scaricare sui professionisti in servizio un carico insostenibile e violare i Livelli Essenziali di Assistenza. Chiedo spiegazioni sui criteri adottati dalla Asl e misure immediate per garantire copertura Oss h24”, conclude Perrini.

