GROTTAGLIE – Ammonta a 150000 euro, la risorsa economica stanziata a Grottaglie per bonus Tari – quarto avviso – un contributo a fondo perduto per l’abitazione di residenza e 200000 euro per buoni spesa.

C’è tempo sino al 7 gennaio 2022 per presentare la domanda. Le risorse saranno assegnate attraverso la pubblicazione di graduatoria, alle famiglie che rientreranno nei criteri previsti dai rispettivi avvisi pubblici. I cittadini grottagliesi possono presentare la domanda per l’erogazione dei buoni spesa per famiglie in condizioni di difficoltà economica causate dalle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del nuovo Coronavirus Covid-19, entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 07/01/2022 solo ed esclusivamente mediante inserimento on line sul sito www.grottaglie.app.