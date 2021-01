Grottaglie | Muore sul lavoro, indagato imprenditore

Tragedia sul lavoro a Grottaglie nella serata di ieri. Un uomo di 61 anni è stato trovato privo di vita all’interno di un deposito di materiale per l’edilizia in Via Buonarroti alla periferia di Grottaglie. La scoperta del cadavere è avvenuta nella serata di ieri, la vittima è Ciro Meo, originario di Francavilla Fontana presentava una vasta ferita alla nuca, sul posto si sono recati i Carabinieri del Comando provinciale di Taranto, le indagini sono state coordinate dal pm di turno il dott. Ciardo. Gli inquirenti dopo aver effettuato a lungo le opportune verifiche avrebbero escluso l’ipotesi dell’omicidio, mentre si è fatta strada quella di un incidente avvenuto sul lavoro. Dall’interrogatorio fatto durante la notte è infatti emerso che il 61enne sarebbe caduto da un muletto, la vittima avrebbe violentemente urtato il capo. Il deposito dove si trovava il cadavere è stato isolato e presidiato dai militari durante il lungo sopralluogo dei militari, con l’intento di ricostruire la dinamica della tragedia e al fine di fare piena luce su quanto accaduto, al termine dell’interrogatorio il proprietario del deposito è indagato per omicidio colposo