Grottaglie, Moretti suona la carica dopo la vittoria di Putignano

Il Grottaglie conquista tre punti fondamentali battendo 2-0 il Real Putignano in trasferta. Decisive le reti di Duarte e del capitano Gioele Moretti, che ha commentato con soddisfazione la prestazione della squadra: “È stata una battaglia che volevamo vincere. Abbiamo lavorato bene in settimana e siamo scesi in campo con la giusta mentalità. Siamo stati uniti, abbiamo saputo soffrire e colpire nel momento giusto. Il gol è stata la ciliegina sulla torta”.

Una vittoria che conferma il buon momento della squadra, reduce da una prestazione incoraggiante contro il Trepuzzi. Moretti avverte però che la strada è ancora lunga: “Non dobbiamo pensare che il peggio sia passato. Testa bassa e pedalare”.

L’IMPORTANZA DEL GRUPPO

Il capitano ha elogiato l’integrazione dei nuovi arrivati, sottolineando il loro contributo determinante: “Sy ha fatto grandi parate, Duarte ha segnato gol importanti. Hanno portato positività e alzato il livello della squadra. Sanno cosa chiede la società e cosa significa indossare questa maglia”.

UN CAMPIONATO COMPETITIVO

Moretti ha parlato del livello del torneo, in cui ogni partita può riservare sorprese: “Ci sono squadre attrezzate e giocatori di categoria superiore, ma noi cerchiamo sempre di dare tutto. La lotta per la promozione sarà dura, ma anche le sfide salvezza regalano emozioni forti”.

SFIDA ALLA VIRTUS MATINO

Domenica il Grottaglie affronterà la Virtus Matino, avversario temibile: “Sono una squadra tosta, con giocatori che possono risolvere le partite da soli. Ma non abbiamo paura: abbiamo fame di raggiungere l’obiettivo”.

L’APPELLO AI TIFOSI

Infine, un messaggio ai sostenitori biancazzurri, il cui supporto è mancato nell’ultima trasferta: “Vincere è stato meraviglioso, ma senza i nostri tifosi non è lo stesso. Il Grottaglie non esiste senza i Grottagliesi”.

