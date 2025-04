Grottaglie: mezzi green e nuove telecamere per la Polizia Locale

Nuovi strumenti ecologici e tecnologici per la Polizia Locale di Grottaglie. L’amministrazione comunale ha annunciato l’introduzione di una jeep a basso impatto ambientale e quattro biciclette elettriche di ultima generazione, nell’ottica di una mobilità sostenibile e di un controllo del territorio più efficiente.

I nuovi mezzi, oltre a garantire interventi rapidi anche in aree difficilmente raggiungibili, consentiranno agli agenti un contatto più diretto con la cittadinanza, in particolare nel centro storico e nelle zone pedonali.

A rafforzare l’azione di controllo, sono già operative 11 nuove telecamere ad alta definizione installate in punti strategici per contrastare l’abbandono dei rifiuti. Altre 15 telecamere sono in arrivo per ampliare ulteriormente la rete di videosorveglianza urbana.

«Sicurezza, rispetto dell’ambiente e decoro urbano devono camminare insieme – ha dichiarato il sindaco –. Con questi investimenti, forniamo ai nostri agenti strumenti all’avanguardia per proteggere e valorizzare Grottaglie».

