Grottaglie, lavoratori Leonardo si oppongono a vendita del sito

Corteo di protesta mentre era in corso la visita di una delegazione del fondo d’investimento saudita Pif

Una manifestazione spontanea ha attraversato oggi lo stabilimento Leonardo di Grottaglie, in provincia di Taranto, mentre era in corso la visita di una delegazione del fondo d’investimento saudita Pif.

A darne notizia sono le sigle sindacali Fim, Fiom e Uilm, che hanno riferito dell’assemblea organizzata dai lavoratori, i quali si sono radunati in corteo per esprimere la propria contrarietà a qualsiasi ipotesi di vendita, scorporo o cessione della Business Unit Aerostrutture.

“È stato un segnale forte e chiaro per ribadire la nostra posizione”, hanno dichiarato i rappresentanti sindacali, sottolineando come, anche alla luce della recente nascita della nuova Divisione Aeronautica, eventuali soluzioni per il rilancio del sito debbano passare da una logica interna alla struttura della cosiddetta One Company.

Secondo le organizzazioni, l’unità produttiva di Grottaglie e i suoi dipendenti devono restare parte integrante di Leonardo, senza alcuna discontinuità proprietaria o gestionale. “Le lavoratrici e i lavoratori del sito di Grottaglie devono rimanere 100% Leonardo”, si legge nella nota unitaria diffusa al termine della mobilitazione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author