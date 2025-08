Grottaglie: incidente nella notte

GROTTAGLIE: Un’Audi rubata ha scatenato il panico in via Buonarroti, a Grottaglie, causando questa notte un grave incidente. Il veicolo, lanciato a folle velocità, ha centrato una Lancia Ypsilon che, per la violenza dell’impatto, si è ribaltata finendo capovolta al centro della carreggiata.

La corsa dell’Audi non si è fermata: prima di arrestarsi, ha travolto altre auto parcheggiate lungo la strada. Subito dopo lo schianto, il conducente sarebbe sceso dal mezzo dandosi alla fuga a piedi, lasciando l’auto rubata sul posto.

Polizia, Vigili del Fuoco e personale sanitario sono intervenuti immediatamente. Le indagini, coordinate dal Commissariato di Grottaglie, puntano ora a identificare il responsabile e a chiarire nei dettagli la dinamica dell’accaduto.

Sull’episodio è intervenuto il Sindacato della Polizia di Stato Adp, autonomi di polizia segreteria Taranto:

“Ennesimo episodio di inciviltà e pericolo a Grottaglie. Un’auto rubata è stata coinvolta in un incidente stradale, causando danni anche ad alcune auto parcheggiate lungo la via. Non si osa immaginare cosa sarebbe potuto accadere se, lungo quel tragitto, avesse incrociato un bambino o un passante. Il rischio è stato altissimo, e solo per puro caso non si parla oggi di una tragedia. La situazione in città sta diventando insostenibile: furti, vandalismi e totale mancanza di sicurezza rendono Grottaglie ogni giorno più simile a una giungla urbana. È ora che le autorità intervengano con decisione”.

