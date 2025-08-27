27 Agosto 2025

Grottaglie, incendiati e distrutti cinque mezzi del Comune

Dante Sebastio 27 Agosto 2025
Cinque automezzi di proprietà del Comune di Grottaglie sono stati distrutti da un incendio nella notte tra sabato 23 e domenica 24 agosto, intorno alle 2:00. Le fiamme hanno interessato il ricovero mezzi dell’azienda che si occupa della raccolta e del trasporto dei rifiuti solidi urbani, oltre che dei servizi di igiene urbana e complementari per la città della ceramica.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, ma la violenza del rogo ha reso inutilizzabili i veicoli. Le forze dell’ordine stanno conducendo accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e chiarire la natura dell’incendio. Al momento, nessuna ipotesi è esclusa.

L’episodio richiama alla memoria altri fatti simili che negli ultimi mesi hanno colpito amministratori e beni comunali della provincia. Solo pochi mesi fa, un incendio aveva interessato l’auto e la facciata dell’abitazione di Maurizio Stefani, assessore all’ambiente di Grottaglie.

«Siamo amareggiati – ha dichiarato il vicesindaco Vincenzo Quaranta –. Il dissenso verso l’azione amministrativa non è più esclusivamente verbale, ma si concretizza sempre più spesso in azioni illecite e vili. Basti pensare all’ultimo atto intimidatorio ai danni del sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, oggi costretto a vivere sotto scorta. Noi, però, restiamo fiduciosi nel lavoro degli investigatori e proseguiamo con impegno il nostro compito di amministratori».

Le indagini sono in corso per stabilire eventuali collegamenti con precedenti episodi intimidatori e individuare i responsabili.

