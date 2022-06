GROTTAGLIE – Un furgone adibito a trasporto di mobili e arredi ha improvvisamente preso fuoco mentre era in marcia sulla strada statale 7 all’altezza dello svincolo per Grottaglie, sulla carreggiata in direzione Taranto, l’episodio è avvenuto poco dopo prima delle 16. Le fiamme in breve tempo hanno avvolto e completamente distrutto il mezzo, gli occupanti sono riusciti a mettersi in salvo, pertanto non ci sono stati feriti, tanta paura anche tra gli automobilisti in transito che hanno subito dato l’allarme. Il rogo ha provocato una nube di fumo nero e denso, immediato l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno donato le fiamme, sul posto anche due pattuglie della Polizia di Stato del Commissariato di Grottaglie. Durante l’intervento dei Carabinieri, è stato necessario interrompere il traffico veicolare sulla statale, si è creata una lunga coda per circa un’ora. Dovranno essere accertate le cause che hanno provocato il rogo.