Grottaglie | Fuoco e fiamme alte, paura in contrada Mannara

Lunghe lingue di fuoco, un incendio di vaste dimensioni si è sviluppato nel pomeriggio in Contrada Mannara alla periferia di Grottaglie nel tarantino. L’allarme al centralino dei Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Taranto è scattato intorno alle 17, sul posto si sono recati diversi mezzi e uomini, all’opera per circoscrivere le fiamme hanno insidiato le abitazioni private, fatte evacuare per precauzione. Viste le proporzioni dell’incendio, sono stati inviati due aerei Canadair che stanno effettuando alcuni lanci di acqua dall’alto in supporto a coloro che da terra erano impegnati a domare le fiamme. Stando a quanto si è appreso le fiamme si sono sviluppate all’interno di una pineta, non risultano feriti. Necessaria anche la presenza delle forze dell’ordine nei pressi della zona dove si è sviluppato il rogo, per la gestione della sicurezza e dell’ordine pubblico, come è facile immaginare non sono mancati i momenti di tensione, hanno collaborato alle operazioni di spegnimento anche i volontari della protezione civile, nella zona dell’incendio si è recato anche il sindaco di Grottaglie Ciro D’Alò. Nella foto qui sotto una panoramica della zona, si nota il fumo denso sollevarsi dall’area interessata.



+++ aIN AGGIORNAMENTO +++