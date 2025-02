Grottaglie, due denunce per porto d’armi e aggressione a medico

GROTTAGLIE – Nel corso di controlli sul territorio, la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà due persone, un giovane poco più che maggiorenne e un 40enne, entrambi originari di Grottaglie, in due distinti interventi.

Nel primo caso, il personale del Commissariato di Grottaglie ha notato un gruppo di ragazzi fermi con atteggiamento sospetto in fondo a una strada senza uscita. Insospettiti dall’orario e dalla situazione, gli agenti hanno proceduto a un controllo. Durante l’identificazione, la loro attenzione è stata attirata da un giovane con un pitbull al guinzaglio, che mostrava segnali di aggressività. Ritenendo che il cane potesse essere usato per evitare controlli più approfonditi, i poliziotti hanno proceduto con cautela alla perquisizione del ragazzo, trovandogli addosso un tirapugni e un coltello a serramanico con lama di 6,5 cm. Il giovane è stato denunciato per porto ingiustificato di armi e possesso illegale.

Il secondo intervento si è svolto presso il locale Centro SERD, dove era stata segnalata un’aggressione ai danni di un medico. Secondo quanto ricostruito, un paziente già noto alla struttura avrebbe richiesto una dose di metadone nonostante avesse già effettuato il ritiro il giorno precedente. Al rifiuto del personale sanitario, l’uomo avrebbe reagito con violenza, danneggiando alcuni oggetti e aggredendo verbalmente i medici. Il tempestivo intervento di una guardia giurata ha evitato conseguenze più gravi. L’uomo, un 40enne con precedenti, è riuscito inizialmente a dileguarsi, ma è stato successivamente rintracciato e denunciato per lesioni private e interruzione di pubblico servizio.

Per entrambi gli indagati vale il principio di presunzione d’innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

