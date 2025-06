Grottaglie diventa ufficialmente “Città d’Arte”

GROTTAGLIE – Un riconoscimento che premia storia, cultura e ceramica. Grottaglie ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di “Città d’arte e a economia prevalentemente turistica” da parte della Regione Puglia, che ha valutato positivamente la candidatura presentata dal Comune, con il supporto dell’assessore alla Cultura Raffaella Capriglia.

Il riconoscimento arriva dopo un’attenta istruttoria, nella quale Grottaglie si è distinta per la ricchezza del suo patrimonio storico-artistico, l’ampia offerta culturale, la presenza di collezioni museali e la vivacità delle sue manifestazioni. Il Comune ha curato l’intera documentazione, consapevole del valore strategico che questo titolo rappresenta per lo sviluppo turistico e culturale del territorio.

Nota per il suo Quartiere delle Ceramiche e per le botteghe artigiane ancora attive nella gravina San Giorgio, Grottaglie vanta un’identità profondamente legata all’arte e all’artigianato. Nel Castello Episcopio sono ospitate le collezioni di ceramiche antiche e contemporanee, tra cui quelle legate al Concorso internazionale “Mediterraneo”.

Il riconoscimento regionale arriva in un momento significativo per la città, a ridosso della XXXII edizione del Concorso di ceramica contemporanea, confermando il ruolo di Grottaglie come polo culturale attrattivo in ambito pugliese e nazionale.



Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author