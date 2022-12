Grottaglie: Detenzione e spaccio di marijuana, un arresto

Condividi su...

I poliziotti del Commissariato di Grottaglie hanno arrestato un uomo perché per detenzione illegale ai fini di spaccio. Nel corso dei servizi preventivi predisposti per festività natalizie, gli agenti hanno notato un giovane, già noto per precedenti specifici, che camminava per strada reggendo in mano una busta bianca contenente un’altra nera piuttosto voluminosa. Al momento del controllo, i poliziotti hanno due barattoli di vetro contenenti 160 grammi di marijuana. Nella abitazione del giovane, in un armadio della camera da letto, i poliziotti hanno trovato un terzo contenitore in vetro con altri 22 grammi di marijuana. Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, il giovane è stato arrestato perché presunto responsabile dei reato di spaccio.