Grottaglie, convegno JTF: bandi e opportunità per imprese di Taranto

La provincia di Taranto al centro delle opportunità offerte dal Just Transition Fund (JTF), lo strumento dell’Unione Europea pensato per sostenere la riconversione dei territori maggiormente coinvolti nella transizione ecologica.

Se n’è discusso martedì 9 settembre a Grottaglie, nella sede di Agrilog dem GAL Magna Grecia, durante il convegno “Opportunità, Ammissibilità e Prossimi Passi”, che ha visto la partecipazione di istituzioni, imprese, professionisti ed esperti.

I lavori sono stati aperti da Ciro D’Alò, sindaco di Grottaglie, soddisfatto per aver ospitato un evento così rilevante per il tessuto produttivo locale. È seguito l’intervento di Salvatore Toma, presidente di Confindustria Taranto, che ha sottolineato come lo sviluppo debba partire dalla valorizzazione del capitale umano, indicando Grottaglie come modello aziendale da seguire. Ciro Maranò, direttore del GAL, ha ribadito la missione dell’Ente, ovvero informare e rendere il territorio consapevole delle opportunità disponibili, mentre il presidente Luca Lazzaro ha rimarcato la necessità di arginare l’emigrazione giovanile creando nuove occasioni di lavoro e crescita.

I commercialisti Renato Berardi e Antonio Chiapperino hanno illustrato i dettagli tecnici dei bandi: il Mini Pia JTF, con una dotazione di 40 milioni di euro riservati alla provincia di Taranto, sostiene micro e piccole imprese con investimenti da 30.000 a 500.000 euro, privilegiando innovazione, sostenibilità, digitalizzazione e imprenditoria femminile. Il Pia JTF si rivolge alle medie imprese per progetti legati al risanamento ambientale e alla ricerca, mentre il Bando Reti JTF, con 7 milioni di euro, è destinato a enti pubblici e privati, associazioni e fondazioni, incentivando la collaborazione in partenariato.

Berardi ha inoltre evidenziato il ruolo della finanza agevolata, ricordando come la Puglia rappresenti un modello nella gestione dei contributi a fondo perduto tramite Puglia Sviluppo, che prevede un’anticipazione del 50% del contributo con fideiussione. Sul tema della gestione dei dati è intervenuto Massimo De Giorgi dell’Osservatorio 679, richiamando l’attenzione sul principio di accountability. Paolo Treppiccione, amministratore delegato di Ecubit Spa, ha portato la testimonianza della sua azienda impegnata nella transizione digitale.

L’incontro si è concluso con un vivace dibattito con il pubblico, confermando l’interesse e la centralità del JTF per lo sviluppo economico e sociale del territorio ionico.

L’evento è stato organizzato dallo Studio Associato Berardi-Chiapperino in collaborazione con il GAL Magna Grecia, con il patrocinio della Camera di Commercio di Taranto-Brindisi, dei Comuni di Taranto e Grottaglie, della Provincia di Taranto e con il patrocinio morale della Regione Puglia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author