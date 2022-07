Una manovra di circa 3 milioni di euro per sopperire ai rincari dei costi energetici e per sostenere i servizi e gli interventi per la città

GROTTAGLIE (TA) – “Tra le voci principali della manovra uno stanziamento aggiuntivo di circa 720 mila euro per fronteggiare i rincari energetici – scrive in una nota Ciro D’Alò, sindaco di Grottaglie –. L’aumento esponenziale dei costi dell’energia rischia concretamente di mandare in default gran parte dei comuni italiani. Fortunatamente, già nel precedente mandato amministrativo, avevamo avviato il passaggio della pubblica illuminazione ad un sistema a led ed iniziato gli interventi di efficientamento energetico su buona parte degli immobili comunali. Questo ci ha permesso e ci permetterà di minimizzare i consumi”.

“Sono stati stanziati 400 mila euro per il rifacimento delle strade interne alla città e 100 mila per quelle rurali – prosegue il sindaco D’Alò –. Ulteriori 670 mila euro saranno destinati alla scuola “Don Bosco” per nuovi interventi riscontrati in corso d’opera. I capitoli dell’arredo urbano e della manutenzione del verde pubblico potranno contare rispettivamente su ulteriori 100 mila euro, 30 mila euro invece saranno destinati alla segnaletica stradale”.

Per sostenere i grottagliesi più in difficoltà, abbiamo incrementato il capitolo dei sussidi di altri 50 mila euro e a giorni saranno pubblicati nuovi bandi per i buoni spesa e bonus TARI – spiega il primo cittadino della città delle ceramiche -. Riservato 60 mila euro per la procedura di esproprio di un terreno in via Messapia per la realizzazione di un nuovo parcheggio comunale. La dotazione del capitolo relativo alla progettazione è stata ulteriormente potenziata di 250 mila euro. Questo ci permetterà di essere pronti per la presentazione delle candidature ai nuovi bandi PNRR”.

”Due anni di pandemia e il nuovo contesto internazionale che stiamo vivendo stanno mettendo a dura prova le risorse degli italiani e le casse degli enti locali – conclude D’Alò -. Abbiamo lavorato in questi anni con un principio di enorme prudenza, con interventi lungimiranti e con un incessante monitoraggio di entrate e uscite, pertanto il nostro bilancio comunale regge anche le nuove sfide, garantendo servizi e continuando a programmare interventi che diano ulteriore impulso e migliore vivibilità alla nostra città”.