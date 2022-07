Grottaglie Calcio: Una fidelity card per i tifosi

Il Grottaglie Calcio mette a disposizione della tifoseria e di tutta la cittadinanza due tipi di Fidelity Card denominate “Cuore Biancoazzurro”. Una specifica per le donne, Fidelity Pink Card, e un’altra tradizionale, semplicemente Fidelity Card. I possessori delle tessere potranno usufruire di una percentuale di scontistica, a discrezione dell’esercente, su prodotti acquistati o sui servizi goduti in tutti gli esercizi in convenzione. Per entrare in possesso delle Card basterà un contributo di almeno 25 euro e le stesse dovranno essere prenotate inviando una mail al seguente indirizzo asdgrottaglie.marketing@tim.it (con oggetto Fidelity Card) oppure contattando il responsabile dell’area marketing, Francesco Quaranta, al nr. 3384909741 (SMS o Whatsapp) o direttamente in sede. Le Fidelity Card saranno intestate e consentiranno ai titolari di ricevere anche il 20% di sconto sull’eventuale acquisto dell’abbonamento stagionale e sull’acquisto di gadget societari. Un iniziativa, quella della società biancoazzurra, che mira a coinvolgere la comunità grottagliese rendendola, in un certo qual modo, parte integrante di un progetto nuovo e innovativo. Allo stesso tempo questa manovra, prettamente commerciale, consente a tutti gli esercizi che stipuleranno la convenzione di veder crescere il numero dei potenziali clienti.

Queste le dichiarazioni di Francesco Quaranta vice Presidente del Grottaglie Calcio e responsabile dell’area marketing societaria: “Siamo usciti da uno schema gestionale consolidato e tradizionale proponendo una filosofia diversa al fine di dare dei vantaggi ai tifosi e agli esercenti del nostro territorio e di conseguenza anche alla nostra società. Con le Fidelity Card “Cuore Biancoazzurro” vogliamo unire la collettività a sostegno dei piccoli negozi, delle botteghe e degli esercizi di somministrazione. Esibendo la tessera presso le imprese aderenti all’iniziativa, il suo possessore, avrà accesso ad un sistema di scontistica favorevole che ammortizzerà o azzererà completamente il contributo iniziale. Il nostro obiettivo è quello di indurre i cittadini a spendere nel nostro territorio andando in aiuto di tutte le aziende piccole e grandi fino ai piccoli negozietti che negli ultimi tempi, causa forza maggiore, hanno visto calare i propri introiti. Tutti gli esercizi commerciali e tutte le aziende possono aderire all’iniziativa e noi contiamo di coinvolgere più soggetti possibili per offrire, ai tenutari delle card, un ampio numero di scelta. Organizzeremo, se possibile, delle iniziative presso i nostri partner per alimentare questo progetto nel quale crediamo molto. Sarà possibile prenotare la tessera fedeltà inviando una e-mail oppure tramite sms o messaggio whatsapp o direttamente in sede, fornendo le proprie generalità. Grottaglie è capace di grandi cose quando fa fronte comune, quanto accaduto la scorsa stagione ne e’ la testimonianza. Assicurarsi una Fidelity Card significa voler bene non solo alla nostra squadra di calcio, ma anche alla nostra città”.