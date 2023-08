Grottaglie: Beccato ad appiccare un incendio, denunciato 47enne

Attraverso l’ausilio delle immagini delle videocamere di sorveglianza, installate nelle immediate vicinanze del luogo in cui si è sviluppato un incendio, domato prontamente dai Vigili del Fuoco, gli investigatori del Commissariato di Grottaglie sono riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti individuando il presunto autore che è stato denunciato in quanto ritenuto responsabile del reato di incendio doloso.

Si tratta si un 47enne di origini campane, titolare di una ditta che stava effettuando dei lavori a Grottaglie, ripreso dalla telecamere mentre, dopo essere sceso dal camion che guidava, si avvicinava a un cumulo di sterpaglia secca che subito dopo ha preso fuoco.

Il soggetto, immediatamente dopo il divampare delle fiamme, è risalito sul veicolo e ha ripreso la marcia in direzione di un resort della zona.

I poliziotti, recatisi nella struttura alberghiera, hanno individuato il camion parcheggiato all’interno e sono riusciti a risalire al titolare della ditta.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp