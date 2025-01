Grottaglie, Apertura voli civili, Iaia: “la Regione non ha mai risposto al Mit”

“La regione Puglia non ha mai risposto al Mit che chiedeva un dossier per dare il via all’iter di apertura ai voli civili passeggeri da e per l’aeroporto Marcello Arlotta di Grottaglie”. Lo dichiara l’onorevole di fratelli d’Italia Dario Iaia in una conferenza stampa, definendola “operazione verità”

