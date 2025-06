Grottaglie, agenti indagati: Scalera “La Lega è al vostro fianco”

“Mi e dispiaciuto non poter partecipare alla manifestazione in programma questa mattina a Grottaglie, promossa dal sindacato della Polizia di Stato, a causa di impegni istituzionali già calendarizzati. In qualità di audito, sono infatti coinvolto nei lavori della IV Commissione della Regione Puglia, previsti dalla scorsa settimana”, ha dichiarato Antonio Scalera, consigliere regionale della Lega, esprimendo comunque il suo sostegno all’iniziativa. “Resto a disposizione per qualunque altra iniziativa vogliate promuovere. Sono con voi. La Lega è con voi”, ha aggiunto Scalera concludendo con un messaggio di vicinanza: «Un abbraccio e buon lavoro a tutti”.

