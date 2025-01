Grottaglie, Aeroporto Arlotta, “La Regione al lavoro per rispondere al Mit”

Dopo le dichiarazioni dell’onorevole di Fratelli d’Italia, Dario Iaia, sulla mancata risposta della Regione Puglia al Mit, per avviare l’iter per l’attivazione dei voli di linea passeggeri da e per l’aeroporto Arlotta di Grottaglie, la Regione risponde per voce del consigliere del Presidente della stessa.

