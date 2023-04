Grottaglie: 25 aprile celebrato con libro di Alberto Maritati

Il 25 aprile a Grottaglie sarà anche un libro. “Conoscere la Costituzione italiana. Un percorso guidato” edito da Laterza e scritto dal già magistrato e senatore della Repubblica, Alberto Maritati, sarà la porta d’ingresso delle celebrazioni che SPI CGIL, ANPI e Presidio del Libro di Grottaglie hanno voluto realizzare proprio in occasione della Festa di Liberazione.

Il 25 aprile, alle 17.30 in Piazza Principe di Piemonte a Grottaglie, sarà lo stesso Maritati ad accompagnare nel percorso unitario che condusse alla scrittura della Carta Costituzionale italiana i cittadini che vorranno partecipare all’incontro.

La “più bella del mondo”, che segnò di lì in poi la storia democratica della nazione e della stessa civiltà occidentale, sarà esposta in maniera semplice e diretta a cominciare da “I Principi fondamentali”, passando per i “Titoli” della prima e della seconda parte, fino alle “disposizioni transitorie finali”.

In quella mappa di regole vi è il senso stesso della Libertà conquistata così duramente – dicono gli organizzatori – che come diceva il padre costituente, saggista e sindacalista, Vittorio Foa, non è solo la libertà individuale, ma il modo di come si guarda la libertà degli altri.

Grottaglie che ha meritatamente conquistato il titolo di “Città che legge” (conferito dal Centro per il libro e la lettura d’intesa con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani) si distingue dunque per il testimonial di una Festa che ha sempre più bisogno di radici culturali da rinverdire e riaffermare.

L’incontro con l’autore sarà coordinato da Piero Aresta del Presidio del Libro di Grottaglie. Successivamente parteciperanno all’evento il Sindaco e l’assessore alla cultura del Comune di Grottaglie, Ciro D’Alò e Antonio Vinci.

Previsti gli interventi del presidente provinciale dell’ANPI, Riccardo Pagano, del Segretario generale dello SPI CGIL di Taranto, Paolo Peluso, della presidente del Circolo ANPI di Grottaglie, Annamaria D’Erchie e della segretaria del Circolo SPI CGIL “Lama” di Grottaglie, Ada Masella.

Per l’occasione la piazza di Grottaglie sarà allestita con pannelli illustrativi che riportano immagini e didascalie che documentano il rilevante contributo delle donne all’interno dell’Assemblea Costituente.

