Grottaglie, 20% in più su Tari: incalza la protesta

20 % circa in più sulle tariffe Tari a Grottaglie. Il Movimento Politico Mediterraneo chiede la nostra attenzione su un rincaro che i cittadini non si aspettavano
About Author
Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud.
potrebbe interessarti anche
Faggiano, situazione ex Ilva sul palco della Festa dell’ Unità
Premio Atleta di Taranto: sedicesima edizione
Taranto, perde il controllo della moto e muore: aveva 34 anni
Ex Ilva, Urso: “La nuova AIA è la vera garanzia per Taranto e il Paese”
Ex Ilva, Tribunale di Milano rinvia al 9 ottobre udienza sull’inibitoria
Massafra, torna il Festival internazionale della Fisarmonica