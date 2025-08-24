24 Agosto 2025

Grottaglie, 20% in più su Tari: incalza la protesta

Laura Milano 24 Agosto 2025
20 % circa in più sulle tariffe Tari a Grottaglie. Il Movimento Politico Mediterraneo chiede la nostra attenzione su un rincaro che i cittadini non si aspettavano

 

