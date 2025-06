Grimal Futsal Barletta, vittoria amara nella finale play off. In serie B ci va il Cetraro

CALCIO A 5 – Il sogno serie B per la Grimal Futsal Barletta si infrange di fronte al muro difensivo del Cetraro, quando bastava ancora un gol per portare la sfida ai supplementari. La sconfitta dell’andata (era finita 8 a 5 per i calabresi) è la zavorra che i biancorossi barlettani (in maglia nera) non riescono a scrollarci completamente di dosso.

Al PalaDisfida finisce 5 a 4 per i padroni di casa ma è una vittoria amara perché in serie B ci vanno i calabresi.

Serviva la rimonta e la Grimal Futsal Barletta la comincia dopo nemmeno venti secondi con il gol di Di Corato. Il Cetraro accusa il colpo ma non barcolla, anzi con Della Valle trova il pareggio che costringe la squadra di Bizzoca a ricominciare tutto da capo.

Il gol di Da Silva su un tiro d’angolo contestato dai calabresi e quello di Di Corato fissano il punteggio sul 3 a 1 avvicinando i barlettani all’ipotesi supplementari. La prodezza di Riconosciuto (palla sotto l’incrocio dei pali) spegne nuovamente gli entusiasmi della squadra di casa, mentre il palo colpito da Da Silva chiude la prima frazione di gara.

Nella ripresa la stanchezza toglie lucidità e il Cetraro trova il pareggio con Gerbasi. I biancorossi di casa si buttano in avanti alla ricerca di un’impresa che prende corpo prima con il palo di Doronzo, poi con il gol di Staila in mischia. L’espulsione di Fiore, concede alla Grimal Futsal Barletta la superiorità numerica sfruttata su schema di punizione e gol di Doronzo. Il 5 a 3 riavvicina i padroni di casa al supplementare e le migliori occasioni (se ne conteranno 6 alla fine) le disinnesca un De Brasi in giornata di grazia.

Il gol di Gerbasi (il migliore dei suoi) spegne le ultime speranze del Futsal Barletta e fa cominciare la festa del Cetraro che si prende la serie B, dove i biancorossi meriterebbero di andarci anche attraverso il ripescaggio.

