Green Talks, il podcast di Unisalento

L’università del Salento e Sur, la sua eñweb radio, continuano nel percorso di approfondimento dei temi di maggiore attualità con la volontà, più volte sottolineata dal rettore Fabio Pollice e dai capi dipartimento delle Facoltà, di portare l’Ateneo con tutte le sue diramazioni tecnico scientifiche ad essere cuore pulsante dello sviluppo non solo culturale del territorio. In quest’ottica, e con la collaborazione con il Centro servizi globale delle Nazioni Unite di Brindisi, nasce Green Talks, il nuovo podcast per affrontare quotidianamente problemi come l’aumento delle inondazioni, la crescente imprevedibilità delle stagioni delle piogge, temperature più elevate, una crescente scarsità d’acqua e il calo dei livelli delle acque sotterranee. “Le missioni delle Nazioni Unite – fanno sapere dall’Ateneno salentino- stanno già affrontando questi impatti attraverso misure di mitigazione, prevenzione e adattamento, tra cui il riutilizzo delle acque reflue trattate per ridurre l’estrazione di acqua dolce, campagne per la conservazione dell’acqua, investimenti in dighe di contenimento contro le inondazioni e l’implementazione di sistemi di drenaggio”.

La serie di podcast è stata recentemente presentata durante un evento tenutosi presso il centro Nazioni Unite di Brindisi in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua 2025, ricorrenza La istituita nel 1992 e che quest’anno è dedicata alla “Conservazione dei Ghiacciai”.

“Green Talks” mira a coinvolgere gli studenti di UniSalento in un nuovo spazio di dialogo, apprendimento e divulgazione sui temi ambientali.

