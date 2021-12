BAT – Intensificati i controlli delle forze dell’ordine nella BAT. Sotto i riflettori la questione Green Pass e Super Green Pass. Sono 37 le persone sanzionate per il mancato possesso della certificazione. Ben 52 quelle multate per mancato utilizzo dei dispositivi di protezione. Uno, invece, il soggetto denunciato per mancato rispetto delle normative sanitarie.

A Barletta, un esercizio commerciale è stato sanzionato con la chiusura per 5 giorni perché, al suo interno, un consumatore sostava seduto ad un tavolino senza Green Pass. L’esercente non aveva provveduto a controllarne possesso e validità.

I risultati sono la conseguenza del piano di controlli varato dal Prefetto della BAT Maurizio Valiante. Nei giorni scorsi, la Prefettura aveva convocato il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Nel corso dell’incontro, era stata condivisa e approvata la strategia per contrastare i trasgressori in collaborazione con le forze dell’ordine.

Le verifiche delle autorità proseguiranno anche nei prossimi giorni, con grande attenzione rivolta alle zone della movida, in particolare durante gli eventi previsti per le festività natalizie.