LECCE – Si è riunito oggi nella Prefettura di Lecce, presieduto dal prefetto Maria Rosa Trio, il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per predisporre le misure per le attività soggette al controllo del green pass, con servizi costanti e rafforzati a cura di tutte le Forze di Polizia, coadiuvate dalle Polizie Locali. Tale programmazione sarà sviluppata in sede di Tavolo Tecnico presso la Questura e confluirà nel Piano Provinciale redatto dal Prefetto che dovrebbe essere varato entro la settimana. Previsto anche un incontro con i rappresentanti delle associazioni di categoria del settore economico con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione in tema di sensibilizzazione sul necessario rispetto delle norme.