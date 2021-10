L’intenzione era quella di verificare all’interno dei luoghi di lavoro la regolarità dei green pass dei dipendenti, ma alla fine i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Brindisi hanno registrato irregolarità di tutt’altro tipo. Gli accertamenti condotti dall’8 al 21 ottobre scorsi nei settori edile e agricolo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, infatti, hanno consentito di far emergere presunte illiceità nei confronti di sei persone tra imprenditori, committenti dei lavori e lavoratori: a loro carico denunce a piede libero – soprattutto per omissioni in merito a vigilanza sanitaria, difetto dei requisiti tecnico- professionali e impiego di manodopera in nero – oltre che sanzioni pecuniarie per un ammontare superiore complessivamente a 40mila euro. L’attività dei militari specializzati dell’Arma si è concentrata, in particolare, nei territori di Francavilla Fontana, Cisternino e Fasano. Sono tuttora in corso, e proseguiranno anche nei prossimi giorni, nuove ispezioni finalizzate alla prevenzione e, se del caso, alla repressione di condotte che possano minare il corretto, legale e sicuro svolgimento delle ordinarie attività lavorative presso cantieri, terreni e altre sedi produttive e occupazionali. Un aspetto positivo, ad ogni modo c’è. Sul fronte green pass, infatti, è risultato tutto regolare: ogni lavoratore era in possesso della certificazione verde obbligatoria o, comunque, di un recente “tampone” che attestasse la non positività al covid.