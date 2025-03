Green Independence, parte da due giovani brindisini la rivoluzione energetica

Green Independence, start up pugliese impegnata nello sviluppo di tecnologie innovative per accelerare l’indipendenza energetica dai combustibili fossili, ha presentato oggi, nel corso dell’evento “Unveiling the Future of Energy, il prototipo della sua tecnologia innovativa Soleidon, il modulo che consente di produrre energia rinnovabile e, in parallelo, desalinizzare acque marine.

Soleidon è parte integrante della New Artificial Leaf (NAL), un pannello solare multifunzionale capace di trasformare sole, acque reflue e di mare, in energia rinnovabile, idrogeno verde e acqua pura. Utilizzando l’energia generata e una parte dell’acqua purificata, NAL produrrà idrogeno verde al costo di 1 euro/kg. rendendolo più conveniente dei combustibili fossili.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author