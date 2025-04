“Green Gol”: Virtus Francavilla e Liceo Ribezzo per l’ambiente

“Green Gol”, quando ambiente e sport viaggiano di pari passo. A Francavilla Fontana, presso il campetto sportivo situato in via Giorgio Almirante, si è svolta un’iniziativa inclusa nel progetto “I semi dell’Etica” promosso e organizzato dal Mecs con patrocinio del Coni che ha visto coinvolta anche la Virtus Francavilla, insieme agli studenti del Liceo Scientifico Ribezzo. In particolare, una delegazione di calciatori della squadra della città ha partecipato in quello che rappresenta un percorso di formazione e riflessione veicolato dallo sport sui principi etici che regolano la quotidianità dei ragazzi, i comportamenti e i loro processi decisionali: la raccolta differenziata dei rifiuti anche attraverso attività motoria.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author