Greco (AZ Picerno) su rielezione Presidente FIGC Gabriele Gravina

“Desidero rivolgere le congratulazioni a Gabriele Gravina per la sua rielezione alla guida della FIGC. Il calcio italiano ha davanti a sé sfide cruciali, ed è fondamentale proseguire nel percorso di riforme che garantiscano un sistema più sostenibile ed equilibrato per tutti i club, soprattutto a livello di Lega Pro e categorie inferiori”. Lo afferma il direttore generale dell’AZ Picerno, Vincenzo Greco. “Servono regole più stringenti per il rispetto delle gestioni economico-finanziarie delle società, per tutelare la stabilità del movimento e garantire una competizione sana. Allo stesso tempo, è necessario lavorare a una ripartizione più equa delle risorse derivanti dai diritti televisivi, affinché l’intero sistema possa beneficiare di un equilibrio maggiore e i club possano investire con programmazione e lungimiranza.

Un altro aspetto cruciale è la valorizzazione dei giovani: servono incentivi concreti per le società che credono nella crescita dei talenti italiani, così come politiche che spingano alla creazione di infrastrutture moderne e funzionali allo sviluppo del calcio.

Confidiamo nella leadership del Presidente Gravina per affrontare queste sfide con determinazione e garantire un futuro più solido e competitivo al nostro calcio”, conclude Greco.

