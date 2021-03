Grecia | Forte scossa di terremoto: avvertita anche in salento

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.3 è stata registrata alle 11.16 di mercoledì in Grecia, con epicentro del sisma individuato a circa 10 chilometri a nordovest di Tirnavos. Il terremoto ha colpito trai 10 e i 20 km di profondità. La scossa, piuttosto forte, è stata avvertita in maniera lieve anche in Puglia e in Salento, oltre che in Bulgaria, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Turchia, Kosovo, Montenegro, Serbia, Macedonia del Nord e Albania. Al momento, non risultato vittime o feriti.