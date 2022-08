ANDRIA – Sono passati 22 anni dall’omicidio di Graziella Mansi, la piccola bambina di Andria uccisa ad appena 8 anni nelle campagne di Castel del Monte. Venerdì si è celebrato l’anniversario della sua morte, in un caso di cronaca che il 19 agosto 2000 ha scosso l’Italia intera.

Oggi Graziella avrebbe 30 anni, un’età negata dai suoi aguzzini che la trascinarono con l’inganno nelle campagne andriesi. Quel branco era composto da cinque persone, tutte tra i 18 e i 20 anni: Pasquale Tortora, condannato a 30 anni, colui che adescò la bambina nei pressi della fontana di Castel del Monte e la portò nel bosco federiciano. Vincenzo Coratella, condannato all’ergastolo, si tolse la vita nel 2008 nel carcere di Lecce, lasciando lettere in cui si professava innocente.

Sono ancora in carcere e tutti condannati all’ergastolo Michele Zagaria, Domenico Margiotta e Giuseppe Di Bari, nonostante i rispettivi legali abbiano chiesto una revisione del processo, al momento non concessa. Gli elementi raccolti negli anni hanno confermato gli abusi su Graziella, poi bruciata viva nelle sterpaglie di Castel del Monte.

A 22 anni dall’omicidio, il sindaco di Andria Giovanna Bruno ha voluto ricordare la piccola con un messaggio di cordoglio, rinnovando l’impegno dell’amministrazione comunale nel voler trovare un luogo definitivo prima che giungano i termini per l’esumazione. Il volere del comune federiciano è quello di individuare un luogo che diventi un simbolo contro la violenza di cui è stata vittima Graziella e il primo cittadino ha già annunciato di essere al lavoro in tal senso. Presso la Questura della BAT, dallo scorso novembre, è intitolata alla sua memoria la stanza di ascolto riservato. Andria e le comunità della provincia non dimenticano.