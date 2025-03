Graziana Giannetta eletta consigliere nazionale di Federalberghi

Graziana Giannetta, già vicepresidente di Federalberghi Lecce e direttrice generale del Grand Hotel Tiziano e dei Congressi di Lecce, è stata recentemente eletta consigliere nazionale di Federalberghi. Questa nomina rappresenta un riconoscimento significativo per la sua dedizione al settore turistico e alberghiero, nonché per il suo impegno nello sviluppo del turismo nel Salento.

Nel corso della sua carriera, Giannetta ha sottolineato l’importanza di rivalutare i borghi per rilanciare il turismo nel Salento, evidenziando come queste località possano offrire esperienze autentiche e attrarre visitatori in cerca di tradizioni e cultura locali.  Inoltre, ha affrontato temi rilevanti come il “caro turismo” in Puglia, sottolineando che si tratta di una questione di rilevanza nazionale e non solo regionale, e ha evidenziato come il Salento sia penalizzato da collegamenti insufficienti, che ne limitano l’accessibilità. 

La sua elezione al consiglio nazionale di Federalberghi le permetterà di portare queste tematiche all’attenzione nazionale, contribuendo a sviluppare strategie che valorizzino le peculiarità del territorio salentino e pugliese. La sua esperienza e il suo impegno saranno fondamentali per promuovere politiche turistiche sostenibili e innovative, mirate a migliorare l’offerta e la competitività del settore alberghiero italiano.

La nomina di Giannetta rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche un’opportunità per il territorio salentino di avere una voce autorevole nelle decisioni che riguardano il futuro del turismo nazionale. La sua presenza nel consiglio nazionale di Federalberghi potrà favorire iniziative volte a migliorare le infrastrutture, promuovere le eccellenze locali e affrontare le sfide che il settore turistico si trova ad affrontare in un contesto in continua evoluzione.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts