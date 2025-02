Gravina, Zanin: “Vogliamo allungare la striscia positiva”

Il Gravina ferma la Nocerina e ottiene il quarto risultato utile consecutivo. La formazione gialloblu ottiene un risultato notevole nel primo match al ritorno al ‘Vicino’. Una doppia soddisfazione, dunque, esternata così da Igor Zanin, estremo difensore della squadra di Tiozzo: “Essere tornati nel nostro stadio è stato un vantaggio. Abbiamo ritrovato i nostri tifosi, i quali sono stati calorosi in una gara difficile e contro una squadra molto forte, che non smetterà di lottare per la vittoria del campionato. Mi sto trovando bene, ho subito avvertito la fiducia nei miei confronti. Mi trovo bene anche con i compagni di squadra e spero di poter dare un contributo alla squadra. Gravina è una piazza con molti tifosi. Abbiamo avuto un periodo complicato ma ci stiamo rialzando. Vogliamo continuare questa striscia di risultati utili consecutivi”.

