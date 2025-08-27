Gravina, un nuovo esterno per Ragno: ecco Lagonigro

Il Gravina rafforza le corsie esterne con un ex Team Altamura. Con una nota ufficiale, il club gialloblu ha annunciato la firma di Pierluigi Lagonigro, esterno destro classe 2007. Cresciuto nei settori giovanili di Balsignao, Fidelis Andria e Monopoli, nella scorsa stagione Lagonigro ha militato nella selezione Primavera 4 del Team Altamura, debuttando anche in Serie C con la prima squadra biancorossa. Dopo essere stato a disposizione del tecnico Nicola Ragno fin dai primi giorni della preparazione, ora l’esterno è ufficialmente arruolabile dall’allenatore dei pugliesi in vista del prossimo impegno contro la Scafatese.

