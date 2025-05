Gravina, tutto pronto Biodiversa 2025

BARI – Un’edizione speciale che celebra il riconoscimento di MurGEopark come Geoparco Mondiale Unesco: un traguardo importante che diventa occasione per ospitare, per la prima volta in Italia, un vero e proprio summit nazionale dei Geoparchi. Seconda edizione per Biodiversa, la rassegna nazionale dedicata alle aree protette italiane, in programma questo fine settimana nel quartiere fieristico di Gravina in Puglia.

Qui si incontreranno le esperienze di tutela, valorizzazione e sviluppo sostenibile di questi territori unici, custodi di un patrimonio geologico, ambientale e culturale di importanza internazionale. Nell’area espositiva si alterneranno incontri, confronti e attività pensate per tutte le età: istituzioni, enti scientifici e operatori ambientali saranno protagonisti di laboratori, mostre, showcooking, spettacoli e visite guidate, per raccontare come la geodiversità influenzi la biodiversità, il paesaggio e anche le tradizioni locali. Il programma serale porterà sul palco Fabrizio Bosso Quartet e Nino Frassica

