Gravina, Tiozzo: “La squadra meritava molto di più, sono dispiaciuto”

Luca Tiozzo, tecnico del Gravina, ha commentato così il pareggio in casa della Virtus Francavilla: “La squadra ha disputato un’ottima partita, ai ragazzi faccio i complimenti e forse io non sono stato altrettanto bravo nella gestione e nei cambi. È un pareggio che, per come maturato, è difficile da commentare, per l’impegno il gruppo meritavamo i tre punti. Siamo rimasti un po’ sorpresi dall’atteggiamento tattico della Virtus, ma noi nelle ultime settimane abbiamo trovato nuove risposte. Ci siamo abbassati un po’ troppo nel finale, favorendo il gioco loro su Diop. Per questo dico che forse non sono stato bravo quanto i miei ragazzi”. Sui cori dei tifosi nei suoi confronti (“Tiozzo vattene”) poi aggiunge: “Mi tengo lo sfottò, ma io non mollo il mio Gravina e anzi sono ancora più determinato dopo questo risultato. Con il tempo sistemeremo tutto”.

