Gravina, Tiozzo: “Abbiamo perso per gli episodi. I ragazzi hanno dato tutto”

Il Gravina perde 2-0 lo scontro salvezza contro l’Angri. Intervenuto nella conferenza stampa post-partita, mister Tiozzo analizza la gara persa in terra campana:

“Abbiamo perso a causa degli episodi, il calcio non è fatto solo di bravura. Loro sono stati bravi e probabilmente anche fortunati, ma questo non significa che chi vince abbia necessariamente meritato. La nostra è stata una buona partita, in cui abbiamo creato molto, soprattutto nel primo tempo, quando avremmo potuto passare in vantaggio per la mole di gioco espressa. Anche nella ripresa abbiamo approcciato bene, ma purtroppo abbiamo subito quei gol. Nonostante tutto, i miei ragazzi hanno continuato a spingere fino alla fine. La squadra non ha mai mollato, non ci abbatteremo per una sconfitta in uno scontro diretto. Fa sicuramente male al nostro morale, ma da martedì ci saranno altre cose da raccontare oltre al risultato finale”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author