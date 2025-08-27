Gravina, nel mirino il terzino Ruben Trolese

Il Gravina mette nel mirino un ex Nocerina. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, il club gialloblu avrebbe puntato i riflettori su Ruben Trolese, terzino classe 2007. Trolese ha militato anche nei settori giovanili di Venezia, Sassuolo e Ternana.

