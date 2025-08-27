27 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Lo stadio Stefano Vicino di Gravina, foto: antennasud.com

Gravina, nel mirino il terzino Ruben Trolese

Lorenzo Ruggieri 27 Agosto 2025
centered image

Il Gravina mette nel mirino un ex Nocerina. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, il club gialloblu avrebbe puntato i riflettori su Ruben Trolese, terzino classe 2007. Trolese ha militato anche nei settori giovanili di Venezia, Sassuolo e Ternana.

About Author

Lorenzo Ruggieri

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Taranto, sondaggio per Eric Biasiol

27 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Eccellenza, Taranto: non ci sarà campagna abbonamenti

27 Agosto 2025 Dante Sebastio

Virtus Francavilla: arriva Cutrona in prestito dal Palermo

27 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Gravina, un nuovo esterno per Ragno: ecco Lagonigro

27 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Bari: Manzari in uscita, per lui c’è il Perugia

27 Agosto 2025 Flavio Insalata

Barletta, sondaggio per Giuseppe Coccia del Cerignola

27 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

potrebbe interessarti anche

Taranto, sondaggio per Eric Biasiol

27 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Eccellenza, Taranto: non ci sarà campagna abbonamenti

27 Agosto 2025 Dante Sebastio

Virtus Francavilla: arriva Cutrona in prestito dal Palermo

27 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Brindisi, il dog park resta nonostante la rotonda della discordia

27 Agosto 2025 Davide Cucinelli