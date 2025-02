Gravina-Nardò: vietata la vendita dei tagliandi nella provincia di Lecce

Importante novità per i tifosi del Nardò. I tifosi granata, infatti, non potranno assistere al match contro il Gravina, in programma il prossimo 2 marzo. La prefettura di Bari, infatti, ha negato la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Lecce, come annunciato in una nota ufficiale del club gialloblu:

“La FBC Gravina comunica che, per effetto della decisione della prefettura di Bari, in vista della gara fra i locali e il Nardò è stato disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Lecce”.

