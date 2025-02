Gravina, Maule: “Col Matera gara di alto livello, ci vorrà concretezza e cuore”

In vista del match contro il Matera, sono intervenuti durante la conferenza stampa pre-partita due componenti del Gravina: il responsabile dell’area tecnica Gabriel Maule e Michele Spinelli, neo-acquisto gialloblù. Di seguito, le loro dichiarazioni.

Responsabile dell’area tecnica Gabriel Maule

Sul Matera:

“Mi aspetto una partita tra due squadra che si sono allenate adiacentemente. Ringrazio il Matera che ci ha dato l’opportunità di usufruire della struttura. Mi aspetto una gara di alto livello. Domani ci vorrà tanta concretezza in campo e tanto cuore. Mi piacerebbe trovare tanto cuore anche sugli spalti, che significherebbe essere in campo con i ragazzi”.

Sulle operazioni di mercato:

“Per quanto riguarda le operazioni in entrata, abbiamo cercato di completare la rosa in modo da dare al mister più opzioni in ogni reparto. E’ un piacere avere tra noi Michele Spinelli. Per lui, domani sarà un derby davvero. Botta alza il livello del nostro centrocampo. Sono innesti convocabili per domani. Abbiamo chiuso due operazioni di mercato ieri che ufficializzeremo nei prossimi giorni sulle nostre pagine social. Con Caputo, le rescissioni con Cavaliere e Turchet sono state fatte delle rescissioni, convenute insieme alla società. Per esigenze diverse, non erano giocatori che potevano essere utili alla causa del Gravina. “.

Le parole di Michele Spinelli:

“Grazie per il benvenuto, sono felice di essere qui. La squadra è un grande gruppo, sano e vincente. Che ambisce a qualcosa di importante. Affrontiamo un’ottima squadra, ma non siamo da meno. Ho trovato uno spogliatoio di ragazzi splendidi, mi hanno accolto benissimo. Tutta la società mi ha dimostrato grande fiducia. Col Matera ci sarà tanto agonismo. Sarà fondamentale l’agonismo, vincere i duelli”.

