Gravina, Maule: “Siamo consapevoli della nostra forza”

Alla conferenza stampa pre-gara di Ugento-Gravina hanno partecipato il responsabile dell’area tecnica Gabriel Maule e il centrocampista Gianmarco Alba.

Gabriel Maule

Verso la sfida di Ugento: “Siamo consapevoli che sarà una partita in cui dovremo dimostrare maturità, quella che ci è mancata nella gara contro l’Angri. Affronteremo una squadra ben organizzata, che pratica un pressing a tutto campo, in uno stadio dove ha conquistato buona parte dei punti che attualmente la vedono in classifica. Sarà fondamentale portare in campo i nostri principi di gioco. Non escludo che il mister possa optare per un cambio di modulo o di interpreti, proprio perché siamo consapevoli dell’importanza di questa partita a Ugento, che si preannuncia molto delicata.”

Ruolino di marcia del Gravina: “Sicuramente non siamo stati fortunati in alcune gare, ma credo che alla fine situazioni di fortuna e sfortuna si bilanciano. Penso che oggi stiamo consolidando la maturità di una squadra che si allena con grande entusiasmo, qualità e competitività. La nostra rosa è ora completa in tutti i ruoli e reparti, e di conseguenza, alzando il livello degli allenamenti, è aumentato anche quello delle gare ufficiali.”

Gianmarco Alba

Prossima gara: “L’Ugento è sicuramente una squadra molto insidiosa in casa, sia per le dimensioni ridotte del campo che per la sua componente tecnica. Cercheremo di affrontare questa partita con la mentalità giusta e vincente che ci contraddistingue, portando a casa un risultato positivo. Siamo una squadra forte e metteremo in campo tutte le nostre risorse per uscire a testa alta da questo incontro.”

