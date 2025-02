Gravina, Tiozzo: “La salvezza è il nostro obiettivo, il gruppo non ha mai mollato”

Alla vigilia del match tra Angri e Gravina, valido per la 25ª giornata di Serie D, il tecnico gialloblù Luca Tiozzo e il calciatore Marco Meliddo hanno parlato in conferenza stampa, analizzando il momento della squadra e le insidie della prossima sfida.

Tiozzo : “Il gruppo è coeso, la salvezza resta l’obiettivo”

Il tecnico del Gravina si è detto soddisfatto dell’ultimo pareggio ottenuto e ha ribadito la competitività del girone:

“Ogni domenica ci sono sorprese, il campionato è difficile e bisogna lottare per ogni risultato. Gli ultimi risultati ci hanno dato fiducia, forse potevamo raccogliere qualcosa in più, ma alla fine i punti che abbiamo sono quelli che meritiamo. Contro l’Angri dovremo conquistarne altri, loro hanno grande voglia di salvarsi”.

Sul fronte infortuni, Tiozzo ha aggiornato sulla situazione di alcuni giocatori:

“Manes non sarà disponibile, ma è guarito. Banse era già pronto domenica, ma per una gestione del gruppo abbiamo preferito non rischiarlo. È un giocatore importante e ci darà ancora grandi soddisfazioni. Domani sarà a disposizione”.

Parlando del percorso della squadra, il tecnico ha voluto sottolineare la forza del gruppo:

“Le sconfitte possono diventare alibi, ma noi non abbiamo mai mollato. Abbiamo affrontato un periodo difficile, ma i risultati utili arrivati contro squadre forti ci danno fiducia. Questo gruppo lavora per la squadra, chi ha pensato all’‘io’ non è più qui. Oggi siamo lontani dai playoff e in una posizione di mezzo. Non possiamo pensare ad altro che alla salvezza. Se arriveremo oltre sarà grazie al lavoro fatto, ma ora pensiamo solo all’Angri“.

Meliddo : “Conta solo la salvezza”

Anche il centrocampista Marco Meliddo ha parlato in conferenza, ribadendo il valore della squadra e l’importanza dell’obiettivo stagionale:

“Michele e Djolou sono ottimi giocatori, come tutto il gruppo. Ci possono dare un grande aiuto nella corsa alla salvezza. A livello personale, non mi pongo obiettivi, l’unico traguardo che conta è quello della squadra: salvarci il prima possibile”.

