Gravina, Loseto: “Soddisfatto della prestazione, ma potevamo essere più cinici”

Il derby tra Gravina e Manfredonia termina con un pareggio per 2-2. Al termine del match, Valeriano Loseto, tecnico dei gialloblù, commenta così il risultato:

“Siamo partiti bene, i ragazzi hanno fatto tutto quello che avevo chiesto nel pre-gara. Nel primo tempo mi hanno soddisfatto pienamente, giocando in modo diverso rispetto al solito, anche se, alla fine, non c’è stata una grande differenza; anzi, siamo riusciti a segnare due reti. Nella seconda frazione, avremmo potuto chiuderla nel momento in cui loro ci attaccavano. Credo che, con l’espulsione di La Gamba, il Manfredonia abbia trovato coraggio, mentre noi abbiamo abbassato troppo il nostro baricentro, soffrendo molto sulle palle alte che hanno portato al gol del 2-1 di Giampà, prima che venisse fuori l’eurogol di Caputo, che ha fissato il definitivo pareggio per gli ospiti. Sono comunque soddisfatto della prestazione, anche se avremmo dovuto essere più attenti e, soprattutto, più cinici sotto porta. Anche in dieci uomini, infatti, abbiamo avuto l’occasione di chiudere la partita, ma non siamo stati altrettanto bravi come nel primo tempo. Facciamo tesoro di questo punto conquistato, andiamo avanti e lavoreremo al massimo in settimana per presentarci alla prossima gara nelle stesse condizioni.”

