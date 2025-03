Gravina, Loseto: “Obiettivo? Cercheremo di vincere più partite possibili”

Il Gravina si appresta a disputare un importante derby pugliese contro il Manfredonia. Il neo-tecnico gialloblù Valeriano Loseto ha parlato di questa partita e degli obiettivi futuri della squadra gravinese.

Verso il prossimo turno di campionato

“Questi dieci giorni di lavoro sono stati molto positivi: la squadra si è allenata con grande impegno, concentrandosi sui principi tecnici di gioco. Sono fiducioso perché, oltre alla sfida di domani contro il Manfredonia, che è senza dubbio importante, lo saranno anche le partite successive. Il nostro obiettivo resta la salvezza, un traguardo che questa città merita, e vogliamo ripagare la fiducia dei tifosi con una prestazione all’altezza”.

Tutti convocati

“Ho lavorato su un preciso assetto tattico, ma non è detto che lo adotterò necessariamente. Sono consapevole che questa squadra è stata costruita con determinate caratteristiche, ma nel corso dei 90 minuti il modulo può sempre cambiare. Quello che ritengo davvero importante è la grande disponibilità del gruppo nell’assimilare nuovi principi tattici. Questo atteggiamento mi rende felice, perché indipendentemente dalla disposizione in campo, chi giocherà dovrà farlo al massimo delle proprie possibilità”.

Manfredonia

“Ha chiuso il girone d’andata in un buon momento e la pausa per il Viareggio potrebbe averne rallentato l’entusiasmo, ma non dobbiamo concentrarci sugli altri: dobbiamo pensare solo a noi stessi. Rispettiamo un avversario di valore, con giocatori in grado di fare la differenza, ma abbiamo le qualità per metterlo in difficoltà e dimostrare la nostra forza”.

Piano offensivo

“Questa squadra offre diverse soluzioni. Ho chiesto ai ragazzi di essere più verticali nelle giocate, di arrivare in area con tempestività e con più uomini, perché senza attaccare con convinzione i gol non arrivano. Abbiamo centrocampisti di qualità nel palleggio, e questo è fondamentale per rifinire l’ultimo passaggio. Domani dovremo dare tutto in campo, consapevoli delle nostre capacità”.

Traguardi da raggiungere

“Il nostro obiettivo è vincere più partite possibili. È vero che dobbiamo guardarci alle spalle, ma è altrettanto giusto guardare avanti, perché la squadra ha dimostrato di potersela giocare con tutti nel girone d’andata. Dobbiamo avere l’ambizione di puntare in alto e conquistare un piazzamento all’altezza del nostro valore.”

