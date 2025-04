Gravina, Loseto: ‘La partita è stata decisa da un rigore inesistente”

Il Gravina conquista un punto pareggiando 1-1 in trasferta contro la Fidelis Andria. Ecco il commento post-partita di Valeriano Loseto, tecnico dei murgiani:

“Credo non ci sia nulla da dire sul Gravina visto oggi, se non rivolgere ai ragazzi solo complimenti su complimenti. Hanno interpretato la partita al massimo delle loro possibilità, mettendo in campo tutto ciò che avevano, e anche di più, anche nei momenti di sofferenza. È venuta fuori esattamente la gara che avevamo preparato durante la settimana.

Siamo venuti a giocare contro un’Andria che, dal punto di vista societario e ambientale, forse non aveva grandi obiettivi, ma gli undici in campo vanno elogiati uno per uno. I nostri ragazzi non sono stati affatto inferiori, anzi: hanno affrontato l’avversario a viso aperto, creando, come hai giustamente detto, occasione dopo occasione.

Resta l’enorme rammarico per non aver concretizzato almeno 7-8 palle gol, non 3 o 4: 7-8 nitide occasioni in tutta la partita. Alla fine, purtroppo, l’obiettivo viene vanificato da un rigore che definire inutile e inesistente è poco. Dalla panchina si è visto chiaramente che il nostro difensore è stato trattenuto da Tedesco, ma l’arbitro ha comunque assegnato il rigore.

Noi, purtroppo, non possiamo fare altro che accettare questa decisione, anche se a malincuore, nonostante tutti i sacrifici fatti. C’è tanta amarezza per un pareggio che, per quanto visto sul campo, non rispecchia affatto l’andamento della gara. Avremmo sicuramente meritato la vittoria, se solo fossimo riusciti a concretizzare tutta la mole di gioco prodotta.”

