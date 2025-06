Gravina, lite tra vicini finisce a coltellate

GRAVINA – Poteva trasformarsi in tragedia l’ennesima lite tra vicini di casa. È accaduto all’ora di pranzo a Gravina in Puglia, nel Barese. Un 71enne sarebbe stato accoltellato dal suo vicino cinquantenne. L’uomo ha riportato cinque ferite di arma da taglio ed è stato ricoverato in codice rosso al Perinei di Altamura. Soccorso dalla figlia, anche quest’ultima è stata colpita alla mano. Il 50enne è in stato di fermo da parte della polizia che è intervenuta sul posto. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Indagini in corso per capire i motivi del gesto.

